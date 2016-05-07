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Киноафиша Сериалы Пустая корона Сезоны Сезон 2 Серия 6

Пустая корона 2012 - 2016 6 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Пустая корона»
Генрих VI. Часть 1
Сезон 2 / Серия 1 7 мая 2016
Генрих VI. Часть 2
Сезон 2 / Серия 2 14 мая 2016
Генрих VI. Часть 3
Сезон 2 / Серия 3 21 мая 2016
Генрих VI. Часть 4
Сезон 2 / Серия 4 14 мая 2016
Генрих VI. Часть 5
Сезон 2 / Серия 5 14 мая 2016
Ричард III. Часть 1
Сезон 2 / Серия 6 21 мая 2016
Ричард III. Часть 2
Сезон 2 / Серия 7 21 мая 2016
Ричард III. Часть 3
Сезон 2 / Серия 8 21 мая 2016
О чем cерия

Во 2 сезоне 6 серии сериала «Пустая корона» начинается новый этап в британской истории, связанный с приходом к власти Ричарда III. Ради того, чтобы занять место на троне, коварный претендент был готов убивать друзей и родственников.

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