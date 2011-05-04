Идеальная парочка 1 сезон 13 серия смотреть онлайн
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Серия 1
Сезон 1 / Серия 14 мая 2011
Серия 2
Сезон 1 / Серия 25 мая 2011
Серия 3
Сезон 1 / Серия 311 мая 2011
Серия 4
Сезон 1 / Серия 412 мая 2011
Серия 5
Сезон 1 / Серия 518 мая 2011
Серия 6
Сезон 1 / Серия 619 мая 2011
Серия 7
Сезон 1 / Серия 725 мая 2011
Серия 8
Сезон 1 / Серия 826 мая 2011
Серия 9
Сезон 1 / Серия 91 июня 2011
Серия 10
Сезон 1 / Серия 102 июня 2011
Серия 11
Сезон 1 / Серия 118 июня 2011
Серия 12
Сезон 1 / Серия 129 июня 2011
Серия 13
Сезон 1 / Серия 1315 июня 2011
Серия 14
Сезон 1 / Серия 1416 июня 2011
Серия 15
Сезон 1 / Серия 1522 июня 2011
Серия 16
Сезон 1 / Серия 1623 июня 2011
О чем cерия
В 1 сезоне 13 серии сериала «Идеальная парочка» из-за встречи с бывшим менеджером Ми На сталкивается с травмами из прошлого. Пхиль Чжу просит Го Чжина расстаться с Э Чжон, потому что шансы на выздоровление актера после операции ничтожно малы.
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