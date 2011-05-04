В 1 сезоне 3 серии сериала «Идеальная парочка» Э Чжон случайно знакомится с врачом восточной медицины при комичных обстоятельствах. Пхиль Чжу соглашается стать участником программы «Холостяк», когда узнает об участии в ней бывшей певицы.
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