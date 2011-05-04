В 1 сезоне 8 серии сериала «Идеальная парочка» Пхиль Чжу признается на шоу в любви к одной из участниц. Журналисты предполагают, что Э Чжон сама выкупила кроссовки на аукционе за крупную сумму, однако настоящий покупатель раскрывает себя.