В 1 сезоне 8 серии сериала «Идеальная парочка» Пхиль Чжу признается на шоу в любви к одной из участниц. Журналисты предполагают, что Э Чжон сама выкупила кроссовки на аукционе за крупную сумму, однако настоящий покупатель раскрывает себя.
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