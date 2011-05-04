В 1 сезоне 2 серии сериала «Идеальная парочка» актер притворяется заболевшим, чтобы придумать предлог для фанатов из-за провала кастинга в Голливуде. Э Чжон раскрывает секрет Го Чжина на телевикторине, из-за чего ее могут полностью убрать из эфира.
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