В 1 сезоне 5 серии сериала «Идеальная парочка» Го Чжин приглашает Э Чжон в парк аттракционов и признается в любви. Мужчина дает понять, что не в восторге от собственных чувств, однако девушка и сама не заинтересована в актере с ужасным характером.
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