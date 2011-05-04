В 1 сезоне 5 серии сериала «Идеальная парочка» Го Чжин приглашает Э Чжон в парк аттракционов и признается в любви. Мужчина дает понять, что не в восторге от собственных чувств, однако девушка и сама не заинтересована в актере с ужасным характером.