В 1 сезоне 6 серии сериала «Идеальная парочка» Сэ Ри официально подтверждает отношения с популярным актером ради пиара. Э Чжон снова попадает в громкий скандал, а ее свидания с Пхиль Чжу на передаче заставляют Го Чжина ревновать.
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