Во 2 сезоне 5 серии сериала «Великая» Арчи обнаруживает в императорских покоях живого крокодила. Он поднимает большую панику, опасаясь, что это может быть дурное предзнаменование, означающее заговор против Екатерины. Но все оказывается куда проще.
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