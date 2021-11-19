Во 2 сезоне 2 серии сериала «Великая» Екатерина приступает к правлению. Ей помогают верные Орлов и Велементов. Но вскоре на пути к новой власти встают первые неожиданные препятствия. Петр уговаривает супругу разрешить ему посетить ее коронацию.
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