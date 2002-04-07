В 1 сезоне 6 серии сериала «Сага о Форсайтах» Форсайт просит Джулиана отправиться к Ирен и потребовать от нее начать бракоразводный процесс, а также выслушать ее условия. Сомс хочет сделать Аннетт предложение руки и сердца. Однако кузены ссорятся.