В 1 сезоне 6 серии сериала «Сага о Форсайтах» Форсайт просит Джулиана отправиться к Ирен и потребовать от нее начать бракоразводный процесс, а также выслушать ее условия. Сомс хочет сделать Аннетт предложение руки и сердца. Однако кузены ссорятся.
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