В 1 сезоне 3 серии сериала «Сага о Форсайтах» Сомс понимает, что он лишился своей супруги. Будучи мстительным по натуре, Форсайт собирается испортить профессиональную репутацию архитектора Босинни. Он упрекает его в расточительности.
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