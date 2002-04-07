В 1 сезоне 3 серии сериала «Сага о Форсайтах» Сомс понимает, что он лишился своей супруги. Будучи мстительным по натуре, Форсайт собирается испортить профессиональную репутацию архитектора Босинни. Он упрекает его в расточительности.