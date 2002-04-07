В 1 сезоне 1 серии сериала «Сага о Форсайтах» хладнокровный и безразличный ко всему Сомс Форсайт, успешный и богатый адвокат, влюбляется с первого взгляда в Ирен Херон. Он хочет, чтобы девушка стала его женой, однако она не отвечает ему взаимностью.