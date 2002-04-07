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Киноафиша Сериалы Сага о Форсайтах Сезоны Сезон 1 Серия 4

Сага о Форсайтах 2002 - 2003 4 серия 1 сезон

8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Сага о Форсайтах»
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 7 апреля 2002
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 14 апреля 2002
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 21 апреля 2002
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 28 апреля 2002
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 5 мая 2002
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 12 мая 2002
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Сага о Форсайтах» Сомс пытается установить контакт со своей супругой. Он буквально навязывается Ирен накануне того дня, когда его судебный иск с Босинни должен быть рассмотрен. Это приводит к печальным последствиям.

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