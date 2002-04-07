В 1 сезоне 4 серии сериала «Сага о Форсайтах» Сомс пытается установить контакт со своей супругой. Он буквально навязывается Ирен накануне того дня, когда его судебный иск с Босинни должен быть рассмотрен. Это приводит к печальным последствиям.