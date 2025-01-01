Jolyon Меня попросили отпустить вас.

Helene Hilmer Я не удивлена. Я не была рождена для такой жизни. Я знаю, что иногда могу быть обидчивой, но никогда не ожидала оказаться в такой ситуации.

Jolyon Качество вашей работы не вызывает сомнений.

Helene Hilmer О, я понимаю. Надеюсь, миссис Форсайт предоставит мне возможность проявить себя.

Jolyon Вы не понимаете. Существовало предположение, что мое поведение по отношению к вам было неправомочным. Я отрицал любые нарушения, что, как вы знаете, действительно так.

[долгая пауза]

Jolyon В глубине души я считаю себя виновным в самых грубых нарушениях.