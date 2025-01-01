Jon Forsyte
Ты его любишь? По-настоящему любишь?
Fleur Forsyte
Что ты думаешь?
Jon Forsyte
Возможно...
Fleur Forsyte
Так ты действительно веришь, что я смогу? Любить тебя всем телом и душой и забыть о тебе на следующий день?
Jon Forsyte
Так что, если ты его не любишь, зачем выходишь за него замуж?
Fleur Forsyte
Чтобы сбежать из дома, конечно! Я не выношу своего отца. Майкл хороший, он позаботится обо мне.
Jon Forsyte
Хороший - этого недостаточно! Брак по расчету ужасен!
Fleur Forsyte
Какие у меня альтернативы?
Jon Forsyte
Ты знаешь, что я все еще тебя люблю!
Fleur Forsyte
Откуда я могу это знать?
Jon Forsyte
О, я думаю о тебе каждую минуту каждого дня!
Fleur Forsyte
Вот почему ты здесь?