Цитаты из сериала Сага о Форсайтах

Соамс Форсайт Ты ничего не знаешь об этом. Твоя дружба с ней была лишь притворством!
Джун Да! Она украла любовь всей моей жизни, моё будущее. Я должен ее ненавидеть, но альтернативой была ты. Ненавидеть я ее не могу. Я только могу задумываться, почему она не сделала этого раньше.
Emily В последний раз, когда я видела это выражение на твоем лице, тебе было столько же, сколько Валу.
Soames Forsyte Мама!
Emily Ты мучила нас месяцами из-за этого котенка. Что это было? Шесть недель отроду? Ты одевала его как куклу, кормила до рвоты и задавила.
Soames Forsyte Я его любил!
Emily Вот что я и думала. Мне следовало бы тебя проучить. Мне следовало бы научить тебя не любить так. Со всей душой.
Soames Forsyte Мама...
Emily Да, это была моя ошибка. Ты слишком сильно все воспринимаешь. Так было всегда.
Fleur Forsyte Я не хочу об этом слышать!
Soames Forsyte Я всё равно расскажу тебе, ладно? Великий грех, который совершил твой отец? Тогда можешь меня полностью забыть.
Fleur Forsyte Я сказала, я не хочу этого слышать!
Soames Forsyte Я женился на ней, потому что любил её! Очень просто. Это почему Майкл женится на тебе. Она злоупотребила моим доверием; она лишила меня прав как мужа. Она игнорировала меня. Она открыто fla$ала с любовником передо мной. Она закрыла мне дверь в свою жизнь, своё тело...
Fleur Forsyte Пожалуйста!
Soames Forsyte Однажды её дверь была открыта, и она лежала там, выглядела очень красиво. Она очень красивая, не правда ли? Я прошептал её имя, но она спала.
Fleur Forsyte Стоп!
Soames Forsyte Я должно быть, был безумен. Думаю, я был; безумен по её поводу. Поэтому я взял её, силой... как наказание! И теперь, когда я вижу её, всякий раз, когда она смотрит на меня, я знаю, что она думает только об этом.
[разрывается на глазах]
Соумс Форсайт Кажется, мы встречаемся только на похоронах.
Джун Слава Богу.
Соумс Форсайт Мисс Херон, станешь ли ты моей?
Ирэн Форсайт Я выйду за вас замуж, мистер Форсайт.
Ирэн Форсайт, ур. Херон Если я выйду за тебя замуж, мистер Форсайт, ты обещаешь мне одно?
[долгая пауза]
Ирэн Форсайт, ур. Херон Если наш брак окажется неудачным, то я буду так же свободна, как будто никогда не выходила за тебя замуж?
Соамс Форсайт Если бы мы поженились, то это было бы успешно.
Ирэн Форсайт, ур. Херон Ты не будешь удерживать меня в несчастном браке?
Соамс Форсайт Мисс Херон, Ирэн, я обещаю, что сделаю тебя счастливой.
Ирэн Форсайт, ур. Херон Ты должен пообещать, что я буду свободна.
Соамс Форсайт Тогда я обещаю.
Ирэн Форсайт, ур. Херон Ты клянешься?
Соамс Форсайт Я торжественно клянусь.
[после рождения их дочери]
Аннет Форсайт Моя маленькая фломастер.
Сомс Форсайт Флер. Мы назовем ее Флер.
[ссылаясь на Ирэн]
Соумс Форсайт Она моя!
Джолион [в Робин Хилле] Хотите увидеть дом?
Джолион [в Робин Хилле] Хотите увидеть дом?
Сомс Форсайт Я уже видел его.
Jolyon Меня попросили отпустить вас.
Jolyon Меня попросили отпустить вас.
Helene Hilmer Я не удивлена. Я не была рождена для такой жизни. Я знаю, что иногда могу быть обидчивой, но никогда не ожидала оказаться в такой ситуации.
Jolyon Качество вашей работы не вызывает сомнений.
Jolyon Качество вашей работы не вызывает сомнений.
Helene Hilmer О, я понимаю. Надеюсь, миссис Форсайт предоставит мне возможность проявить себя.
Jolyon Вы не понимаете. Существовало предположение, что мое поведение по отношению к вам было неправомочным. Я отрицал любые нарушения, что, как вы знаете, действительно так.
Jolyon Вы не понимаете. Существовало предположение, что мое поведение по отношению к вам было неправомочным. Я отрицал любые нарушения, что, как вы знаете, действительно так.
[долгая пауза]
Jolyon В глубине души я считаю себя виновным в самых грубых нарушениях.
Jolyon В глубине души я считаю себя виновным в самых грубых нарушениях.
Флер Форсайт Не оставляй нас, Джон! Пожалуйста, не оставляй нас!
Ирэн Форсайт, урождённая Херон Иди домой к отцу, дорогая. Дай всем нам время подумать.
[прикасается к руке Флер]
Флер Форсайт Не трогай меня! Я знаю, что ты делаешь: Притворяешься, что хочешь выглядеть хорошо. Лжёшь, чтобы завладеть им целиком! Что ж, он мой, понимаешь? Он мой!
Джон Форсайт Ты действительно так думаешь?
Флер Форсайт Нет, но мы созданы друг для друга. Мы должны быть вместе.
Джон Форсайт Нет, я так не думаю...
Соамс Форсайт Намного лучше быть с тем, кто любит тебя больше, чем ты его. Нет ничего хуже, чем постоянно стараться угодить кому-то; надеясь, что он посмотрит на тебя, улыбнётся...
June В этом есть что-то ироничное, не так ли, что все люди, которых я люблю, по-настоящему люблю, в конечном итоге все тянутся к ней. И они всегда любят Ирен больше.
Сомс Форсайт Ты моя жена!
Аннет Форсайт, урождённая Ламотт Майкл останется на обед.
Сомс Форсайт Она его любит?
Аннет Форсайт, урождённая Ламотт Флер?
Сомс Форсайт Конечно, Флер!
Аннет Форсайт, урождённая Ламотт Я её не спрашивала.
Сомс Форсайт Обычно она бы мне сказала. До этого лета... Этот парень! Я ничего плохого не сделала!
Аннет Форсайт, урождённая Ламотт Этот парень, Джон Форсайт, он её обидел. Она злится.
Сомс Форсайт Почему на меня?
Аннет Форсайт, урождённая Ламотт Потому что она может.
Джон Форсайт Мы не можем существовать в пузыре, Флёр.
Флёр Форсайт Мы не можем существовать для других людей!
Jon Forsyte Ты не можешь на нём жениться! Ты не можешь...
Fleur Forsyte А кто ты такой, чтобы мне это говорить? Если ты не возьмёшь меня, я поступлю по-своему. И я забуду о тебе, Джон Форсайт! Клянусь, забуду!
Montague Dartie Не говори, что ты что-то понял за это время?
Winifred Dartie nee Forsyte Сожаление.
Montague Dartie Все в порядке.
Winifred Dartie nee Forsyte Что я был верен тебе.
George Liversedge [говоря об Ирен, которая исчезла] Скорее всего, он
[Сомс]
George Liversedge покончил с ней и зарыл в саду.
Ирэн Форсайт, урождённая Херон Ты её любишь, мой дорогой? Я имею в виду, действительно любишь её.
Джон Форсайт Я бы не держался за это, если бы не любил.
Ирэн Форсайт, урождённая Херон Ты знаешь её всего несколько месяцев. Тебе 19 лет, она очень красивая, и ты хочешь её. Я имею в виду, кто бы не хотел? Но это любовь? Чувствует ли она то же самое, что и ты?
Джон Форсайт Конечно, чувствует.
Соумс Форсайт [к Ирине] Я хотел сказать, что всё это могло быть спасено, если бы ты только исполнила свой долг, стала бы мне женой! Вот все, что я хотел! Всегда хотел!... Ты такая холодная! Сделана из камня! Всегда сделана из камня!
Fleur Forsyte Последний поцелуй. Помни, что бы ни случилось, мы вернемся к тому, как были.
Jon Forsyte Что ты имеешь в виду?
Fleur Forsyte Я буду верна тебе. Обещаю. Навсегда и всегда.
June Forsyte [разговаривая с отцом Джолионом] Почему я всегда теряю всех, кого люблю? Ты не можешь умирать! Все эти разговоры о любви, о моей любви к тебе. Никто не любит тебя больше, чем я! Ты моя опора, на которую я держусь. Я не позволю этому случиться!
Michael Mont Есть что-то, что я ждал, чтобы сказать тебе. Я люблю тебя, Флер Форсайт! Я люблю тебя! Я действительно люблю!
Fleur Forsyte О, нет, не делай этого!
Michael Mont О, да, я это делаю!
Jon Forsyte Неужели ты не понимаешь? Я ради тебя готов на всё! Но мы не должны спешить. Это самое главное. Это всё!
Fleur Forsyte Не разбивай мне сердце, Джон. Я не выдержу, если ты так поступишь.
Jon Forsyte Как я мог бы это сделать?
Michael Mont Ты лучшая часть меня, недостающая половина.
Fleur Forsyte Как ты можешь так говорить? Ты даже не знаешь меня.
Michael Mont Иногда мне кажется, что ты меня любишь. Иначе почему ты хочешь, чтобы я была здесь? Почему ты не даёшь мне уйти? Но иногда мне кажется, что тебе на самом деле всё равно. Есть кто-то другой?
Fleur Forsyte Нет.
Michael Mont Тогда я спрошу тебя снова. И как жених я не собираюсь возвращаться.
Fleur Forsyte Но мы же друзья.
Michael Mont Я верю, что могу сделать тебя счастливой больше, чем просто как друг. Ты выйдешь за меня, Флёр?
Fleur Forsyte Ты бы сделал для меня всё? Даже если все скажут, что не надо. Ты будешь со мной, несмотря ни на что?
Michael Mont Если бы ты была моей женой, я бы сделал.
Fleur Forsyte Тогда я согласна. Я выйду за тебя.
June Пришли отдать последние почести?
Soames Forsyte Ваши гости ждут.
June Позвольте представить: мистер и миссис Бейнс, познакомьтесь с человеком, который убил вашего племянника!
Jon Forsyte Она не может его любить!
Prosper Profound Она выходит за него.
Jon Forsyte Когда?
Prosper Profound Скоро.
Jon Forsyte Но она же делает это, чтобы причинить мне боль!
Prosper Profound Почему бы тебе не узнать?
Jon Forsyte Ты его любишь? По-настоящему любишь?
Fleur Forsyte Что ты думаешь?
Jon Forsyte Возможно...
Fleur Forsyte Так ты действительно веришь, что я смогу? Любить тебя всем телом и душой и забыть о тебе на следующий день?
Jon Forsyte Так что, если ты его не любишь, зачем выходишь за него замуж?
Fleur Forsyte Чтобы сбежать из дома, конечно! Я не выношу своего отца. Майкл хороший, он позаботится обо мне.
Jon Forsyte Хороший - этого недостаточно! Брак по расчету ужасен!
Fleur Forsyte Какие у меня альтернативы?
Jon Forsyte Ты знаешь, что я все еще тебя люблю!
Fleur Forsyte Откуда я могу это знать?
Jon Forsyte О, я думаю о тебе каждую минуту каждого дня!
Fleur Forsyte Вот почему ты здесь?
Сомс Форсайт Я не выношу иностранцев!
Аннет Форсайт, урождённая Ламотт Так почему же ты вышла за одного замуж?
Сомс Форсайт Мне следовало бы прихватить хлыст!
Ирэн Форсайт, урождённая Херон Что тебе нужно?
Сомс Форсайт Я пришёл сказать тебе, что если ты не поклянешься держаться подальше друг от друга, я разведусь с ней, нанеся вам обоим максимальное унижение. Ты поклянешься? Ты будешь держаться от неё подальше?
Джолион Нет.
Джолион Нет.
Сомс Форсайт Твое имя станет грязью.
Джолион Пусть так и будет.
Джолион Пусть так и будет.
Сомс Форсайт А ты? Ты поклянешься?
Ирэн Форсайт, урождённая Херон Нет.
Сомс Форсайт У меня достаточно улик, знаешь. За тобой следили, повсюду. За тобой следили. И это будет не просто оставление. Ты знаешь, о чем я говорю.
Ирэн Форсайт, урождённая Херон Да.
Сомс Форсайт И это тебя не беспокоит?
Ирэн Форсайт, урождённая Херон Пожалуйста, уйди.
Сомс Форсайт Прелюбодейка! Это слово к тебе подходит, не правда ли?
Ирэн Форсайт, урождённая Херон Да.
Сомс Форсайт У тебя есть...?
Ирэн Форсайт, урождённая Херон Да.
Сомс Форсайт Ты дьявол. А ты, бесстыдник, ворующий жену своего кузена!
Джолион Убирайся!
Джолион Убирайся!
Сомс Форсайт Ты за это заплатишь.
Джолион Я буду очень счастлив.
Джолион Я буду очень счастлив.
Сомс Форсайт Надеюсь, ты будешь с ним обращаться так же, как и со мной.
Сомс Форсайт Всю свою жизнь я посвятил тебе - тому, чтобы сделать тебя счастливой!
Флёр Форсайт Но ты ошиблась, не правда ли? Ты думала, что мне важны платья и безделушки. Я бы вышла замуж за Джона и в нижнем белье, а из-за тебя - ИЗ-ЗА ТЕБЯ! - он перестал любить меня. Единственное, что я действительно хотела!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Дэмиэн Льюис
Дэмиэн Льюис
Damian Lewis
Gillian Kearney
Барбара Флинн
Барбара Флинн
Barbara Flynn
Эмма Гриффитс Мэлин
Джина МакКи
Джина МакКи
Gina McKee
Rupert Graves
Rupert Graves
Руперт Грейвз
Руперт Грейвз
Rupert Graves
Аманда Оумс
Amanda Ooms
Беатриз Батарда
Beatriz Batarda
Бен Майлс
Ben Miles
Аманда Рут
Аманда Рут
Amanda Root
Оливер Милберн
Майкл Мэлоуни
Michael Maloney
