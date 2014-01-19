Во 2 сезоне 8 серии сериала «Последователи» после трагического поворота событий Райан в надежде найти новые ответы пытается отыскать человека, который изначально научил Джо убивать. Тем временем Эмма и Мэнди ждут, когда Джо раскроет свой новый план.
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