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Киноафиша Сериалы Последователи Сезоны Сезон 2 Серия 8

Последователи 2013 - 2015 8 серия 2 сезон

7.4 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Последователи»
Воскрешение
Сезон 2 / Серия 1 19 января 2014
Для Джо
Сезон 2 / Серия 2 27 января 2014
Верь мне
Сезон 2 / Серия 3 3 февраля 2014
Семейное дело
Сезон 2 / Серия 4 10 февраля 2014
Отражения
Сезон 2 / Серия 5 17 февраля 2014
Улетай
Сезон 2 / Серия 6 24 февраля 2014
Жертва
Сезон 2 / Серия 7 3 марта 2014
Предвестник
Сезон 2 / Серия 8 10 марта 2014
Без масок
Сезон 2 / Серия 9 17 марта 2014
Любимчик учителя
Сезон 2 / Серия 10 24 марта 2014
Свобода
Сезон 2 / Серия 11 31 марта 2014
Предательство
Сезон 2 / Серия 12 7 апреля 2014
Жатва
Сезон 2 / Серия 13 14 апреля 2014
Молчание
Сезон 2 / Серия 14 21 апреля 2014
Прости
Сезон 2 / Серия 15 28 апреля 2014
О чем cерия

Во 2 сезоне 8 серии сериала «Последователи» после трагического поворота событий Райан в надежде найти новые ответы пытается отыскать человека, который изначально научил Джо убивать. Тем временем Эмма и Мэнди ждут, когда Джо раскроет свой новый план.

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