Во 2 сезоне 4 серии сериала «Последователи» после последнего шокирующего разоблачения по делу Райан и Макс пытаются опередить ФБР, несмотря на то, что Уэстон постоянно просит их держаться подальше. Джо наконец возвращается к цивилизации.
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