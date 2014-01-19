Во 2 сезоне 10 серии сериала «Последователи» по мере роста власти и влияния Джо начинает приводить в действие свой смертоносный план. Тем временем Райан и Макс пытаются выяснить местонахождение Джо, а Уэстон сталкивается с человеком из прошлого.
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