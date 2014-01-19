Во 2 сезоне 15 серии сериала «Последователи» из-за действий Марка и Люка Райан и Джо оказываются в весьма трудном положении. Рискуя всем, Харди необходимо объединить свои усилия с заклятым противником, чтобы спасти женщину, которую он любит.
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