В 4 сезоне 9 серии сериала «Пространство» эпидемия на Илусе продолжается. На помощь жителям смешат Холден и Миллер. Но способны ли они предотвратить распространение вируса? Мертри подвергает экипаж «Росинанта» серьезной опасности.
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