В 4 сезоне 8 серии сериала «Пространство» Авасарала сталкивается с катастрофическими последствиями миссии, в то время как Эшфорд и Драммер определяются со своим будущим. Распространение болезни на Илусе приводит к очередной трагедии.
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