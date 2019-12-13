В 4 сезоне 6 серии сериала «Пространство» команда «Росинанта» готовится к катастрофе на Илусе, а Эшфорд и Драммер продолжают преследование злоумышленника на границе Пояса астероидов. Тем временем Бобби берется за выполнение опасного задания.
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