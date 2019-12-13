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Киноафиша Сериалы Пространство Сезоны Сезон 4 Серия 6

Пространство 2015 6 серия 4 сезон

8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Пространство»
Новая Земля
Сезон 4 / Серия 1 13 декабря 2019
Беженцы
Сезон 4 / Серия 2 13 декабря 2019
Разлом
Сезон 4 / Серия 3 13 декабря 2019
Ретроград
Сезон 4 / Серия 4 13 декабря 2019
Угнетатель
Сезон 4 / Серия 5 13 декабря 2019
Перемещение
Сезон 4 / Серия 6 13 декабря 2019
Выстрел в темноте
Сезон 4 / Серия 7 13 декабря 2019
Одноглазый человек
Сезон 4 / Серия 8 13 декабря 2019
Секулюм
Сезон 4 / Серия 9 13 декабря 2019
Сибола в огне
Сезон 4 / Серия 10 13 декабря 2019
О чем cерия

В 4 сезоне 6 серии сериала «Пространство» команда «Росинанта» готовится к катастрофе на Илусе, а Эшфорд и Драммер продолжают преследование злоумышленника на границе Пояса астероидов. Тем временем Бобби берется за выполнение опасного задания.

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