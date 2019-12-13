В 4 сезоне 5 серии сериала «Пространство» ситуация на Илусе достигает катастрофических масштабов. Холден вынужден раскрыть секрет, из-за которого станция может исчезнуть. Авасарала продолжает участвовать в предвыборной гонке с Нэнси Гао.
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