В 1 сезоне 8 серии сериала «Изгоняющий дьявола» Маркус и отец Томас при содействии матушки Бернадетт собираются отразить атаку демона. Семейство Рэнсов оказывается в центре разгоревшегося конфликта. Через некоторое время прибудет Папа Римский.
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