В 1 сезоне 3 серии сериала «Изгоняющий дьявола» Кэт отказывается верить в то, что ее подруги Джулии больше нет среди живых. Близятся поминки, и Кейси отправляется в магазин, чтобы купить наряд. Продавец предлагает ей невероятно красивое платье.
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