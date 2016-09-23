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Киноафиша Сериалы Изгоняющий дьявола Сезоны Сезон 1 Серия 10

Изгоняющий дьявола 2016 - 2017 10 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Изгоняющий дьявола»
Глава первая: И пусть мой крик дойдет до тебя
Сезон 1 / Серия 1 23 сентября 2016
Глава вторая: Легок на помине
Сезон 1 / Серия 2 30 сентября 2016
Глава третья: Впусти их
Сезон 1 / Серия 3 7 октября 2016
Глава четвертая: Перемещенный праздник
Сезон 1 / Серия 4 14 октября 2016
Глава пять: Через мою самую печальную ошибку
Сезон 1 / Серия 5 21 октября 2016
Глава шестая: Утренняя звезда
Сезон 1 / Серия 6 4 ноября 2016
Глава седьмая: Отец лжи
Сезон 1 / Серия 7 11 ноября 2016
Глава восьмая: Скорбящие
Сезон 1 / Серия 8 18 ноября 2016
Глава девятая: 162
Сезон 1 / Серия 9 9 декабря 2016
Глава десятая: Три комнаты
Сезон 1 / Серия 10 16 декабря 2016
О чем серия

В 1 сезоне 10 серии сериала «Изгоняющий дьявола» 40 лет назад демона лишили его награды. Теперь он не остановится ни перед чем, чтобы прекратить существование всех членов семейства Рэнсов. Только священнослужители Маркус и Томас могут помочь им.

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