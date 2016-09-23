В 1 сезоне 2 серии сериала «Изгоняющий дьявола» епископ Иган отвечает отказом на просьбу Томаса позволить ему провести сеанс экзорцизма в отношении дочери Анжелы. Маркус совершает побег. Он хочет избавиться от Джессики и объединяется с Томасом.
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