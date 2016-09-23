В 1 сезоне 4 серии сериала «Изгоняющий дьявола» Анжела переживает из-за того, что ее дочери становится только хуже. Демон переключается на невинных людей. Отец Томас отправляется к человеку из своего прошлого, а Маркуса ждут неожиданные указания.
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