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Киноафиша Сериалы Дарреллы Сезоны Сезон 3 Актеры и роли

Актёры 3 сезона сериала «Дарреллы» (2018)

Актеры сериала «Дарреллы» Вся информация о сериале
Кили Хоуз
Кили Хоуз Keeley Hawes
Louisa Durrell Джош О’Коннор
Джош О’Коннор Josh O'Connor
Майло Паркер
Майло Паркер Milo Parker
Дэйзи Уотерстоун
Дэйзи Уотерстоун Daisy Waterstone
Margo Durrell Каллум Вудхаус
Каллум Вудхаус Callum Woodhouse
Leslie Durrell
Лесли Карон Leslie Caron
Charlotte Atkinson
Люси Блэк Lucy Black
Лора Фэрриес Laura Ferries
Алексис Георгулис
Алексис Георгулис Alexis Georgoulis
Алексис Конран Alexis Conran
Джеймс Космо
Джеймс Космо James Cosmo
Лука Кальвани
Лука Кальвани Luca Calvani
Барбара Флинн
Барбара Флинн Barbara Flynn
Антония Десплат
Антония Десплат Antonia Desplat
Танмай Дханания Tanmay Dhanania
Вернон Добчефф Vernon Dobtcheff
Майлз Джапп Miles Jupp
Гиоргос Карамихос
Гиоргос Карамихос Yorgos Karamihos
Грэйс Хогг-Робинсон Grace Hogg-Robinson
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