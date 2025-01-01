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Барбара Флинн
Barbara Flynn
Киноафиша
Персоны
Барбара Флинн
Барбара Флинн
Barbara Flynn
Дата рождения
5 августа 1948
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Сент-Леонардс-он-Си, Великобритания
Популярные фильмы
8.3
Елизавета I
(2005)
8.3
Сага о Форсайтах
(2002)
6.8
Мисс Поттер
(2006)
Фильмография Барбара Флинн
Жанр
Все
Биография
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Год
Все
2023
2020
2007
2006
2005
2002
1993
1985
Все
9
Фильмы
2
Сериалы
7
Актриса
9
Смерть не в раю
драма, криминал, детектив
2023, Великобритания
Кейт и Коджи
комедия
2020, Великобритания
Крэнфорд
драма
2007, Великобритания/США
6.8
Мисс Поттер
Miss Potter
драма, биография
2006, Великобритания / США
Елизавета I
драма, исторический
2005, Великобритания/США
8.3
Елизавета I
Elizabeth I
биография, мелодрама, драма
2005, Великобритания / США
8.3
Сага о Форсайтах
драма, мелодрама, исторический
2002, Великобритания
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