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Барбара Флинн
Барбара Флинн Barbara Flynn
Киноафиша Персоны Барбара Флинн

Барбара Флинн

Barbara Flynn

Дата рождения
5 августа 1948
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Сент-Леонардс-он-Си, Великобритания

Популярные фильмы

Елизавета I 8.3
Елизавета I (2005)
Сага о Форсайтах 8.3
Сага о Форсайтах (2002)
Мисс Поттер 6.8
Мисс Поттер (2006)

Фильмография Барбара Флинн

Жанр
Год
Все 9 Фильмы 2 Сериалы 7 Актриса 9
Смерть не в раю
Смерть не в раю
драма, криминал, детектив 2023, Великобритания
Кейт и Коджи
Кейт и Коджи
комедия 2020, Великобритания
Крэнфорд
Крэнфорд
драма 2007, Великобритания/США
Мисс Поттер 6.8
Мисс Поттер Miss Potter
драма, биография 2006, Великобритания / США
Елизавета I
Елизавета I
драма, исторический 2005, Великобритания/США
Елизавета I 8.3
Елизавета I Elizabeth I
биография, мелодрама, драма 2005, Великобритания / США
Сага о Форсайтах 8.3
Сага о Форсайтах
драма, мелодрама, исторический 2002, Великобритания
Метод Крекера
Метод Крекера
драма, криминал 1993, Великобритания
Дело Бейдербека
Дело Бейдербека
драма, комедия 1985, Великобритания
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