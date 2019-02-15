Во 2 сезоне 6 серии сериала «Принц драконов» атака неожиданного и мощного врага приводит к совершенно разрушающим последствиям для обоих королевств. В своем тайном послании король делится ложью, тайной и важным напутствием для принцев.
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