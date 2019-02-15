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Киноафиша Сериалы Принц драконов Сезоны Сезон 2 Серия 6

Принц драконов 2018 6 серия 2 сезон

8.7 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Принц драконов»
Тайна и искра
Сезон 2 / Серия 1 15 февраля 2019
Ложь полумесяца
Сезон 2 / Серия 2 15 февраля 2019
Пыль в глаза
Сезон 2 / Серия 3 15 февраля 2019
Путь отчаянного
Сезон 2 / Серия 4 15 февраля 2019
Сломанная печать
Сезон 2 / Серия 5 15 февраля 2019
Сердце титана
Сезон 2 / Серия 6 15 февраля 2019
Пламя и ярость
Сезон 2 / Серия 7 15 февраля 2019
Книга судьбы
Сезон 2 / Серия 8 15 февраля 2019
Дыши
Сезон 2 / Серия 9 15 февраля 2019
О чем серия

Во 2 сезоне 6 серии сериала «Принц драконов» атака неожиданного и мощного врага приводит к совершенно разрушающим последствиям для обоих королевств. В своем тайном послании король делится ложью, тайной и важным напутствием для принцев.

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