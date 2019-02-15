Во 2 сезоне 4 серии сериала «Принц драконов», попрощавшись с добрым другом, команда объединяется с пиратом, который должен помочь им пересечь залив. Впоследствии Каллум стремится достучаться до небесного аркана, который не очень расположен к ответу.
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