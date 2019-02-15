Во 2 сезоне 3 серии сериала «Принц драконов» кое-кто из главных героев хочет рассказать Эзрану о крайне печальных событиях, параллельно Райла готовит план мести Клаудии и Сорену. Вирен в это же время наблюдает за загадочной фигурой в отражении.
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