«Мертвая зона» — мистический американский сериал, основанный на одноименном бестселлере. Выходил в период с 2002 по 2007 год на канале USA Network. Действие разворачивается вокруг учителя, который попадает в серьезную автомобильную аварию. В результате он проводит в коме более шести лет. Когда герой приходит в себя, то понимает, что получил необычные способности: он видит прошлое и будущее. Врачи заявили, что после аварии учитель случайно активизировал определенную часть мозга, именуемую «мертвой зоной». С помощью своих новых способностей герой распутывает преступления.