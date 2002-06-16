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Постер к сериалу Мертвая зона
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Рейтинги
8.2 Рейтинг IMDb: 7.4
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Киноафиша Сериалы Мертвая зона

Мертвая зона (2002 - 2007)

The Dead Zone 16+
Год выпуска 2002
Страна США
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал USA Network
Продолжительность сериала 80 часов 0 минут
О чем сериал

«Мертвая зона» — мистический американский сериал, основанный на одноименном бестселлере. Выходил в период с 2002 по 2007 год на канале USA Network. Действие разворачивается вокруг учителя, который попадает в серьезную автомобильную аварию. В результате он проводит в коме более шести лет. Когда герой приходит в себя, то понимает, что получил необычные способности: он видит прошлое и будущее. Врачи заявили, что после аварии учитель случайно активизировал определенную часть мозга, именуемую «мертвой зоной». С помощью своих новых способностей герой распутывает преступления.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Шон Пиллер
Michael Piller
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Энтони Майкл Холл
Энтони Майкл Холл Johnny Smith
Николь Де Бур Sarah Bracknell Bannerman
Крис Бруно Sheriff Walter "Walt" Bannerman
John L. Adams Bruce Lewis
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мертвая зона - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2002, 13 эпизодов
 
Мертвая зона - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2003, 19 эпизодов
 
Мертвая зона - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2004, 12 эпизодов
 
Мертвая зона - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2005, 12 эпизодов
 
Мертвая зона - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2006, 11 эпизодов
 
Мертвая зона - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2007, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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