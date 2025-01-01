Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Мертвая зона, список сезонов
The Dead Zone
16+
Год выпуска
2002
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
USA Network
Рейтинг сериала
8.2
Оцените
10
голосов
7.3
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Мертвая зона»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
16 июня 2002 - 15 сентября 2002
Сезон 2 / Season 2
19 эпизодов
5 января 2003 - 17 августа 2003
Сезон 3 / Season 3
12 эпизодов
6 июня 2004 - 22 августа 2004
Сезон 4 / Season 4
12 эпизодов
12 июня 2005 - 4 декабря 2005
Сезон 5 / Season 5
11 эпизодов
18 июня 2006 - 27 августа 2006
Сезон 6 / Season 6
13 эпизодов
17 июня 2007 - 16 сентября 2007
