Мертвая зона, список сезонов

The Dead Zone 16+
Год выпуска 2002
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал USA Network

Рейтинг сериала

8.2
7.3 IMDb
Список сезонов сериала «Мертвая зона»
Мертвая зона - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 16 июня 2002 - 15 сентября 2002
 
Мертвая зона - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
19 эпизодов 5 января 2003 - 17 августа 2003
 
Мертвая зона - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
12 эпизодов 6 июня 2004 - 22 августа 2004
 
Мертвая зона - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
12 эпизодов 12 июня 2005 - 4 декабря 2005
 
Мертвая зона - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
11 эпизодов 18 июня 2006 - 27 августа 2006
 
Мертвая зона - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
13 эпизодов 17 июня 2007 - 16 сентября 2007
 
