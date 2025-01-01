Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Сумасшедшие
Киноафиша Сериалы Сумасшедшие Сезоны

Сумасшедшие, список сезонов

The Crazy Ones
Год выпуска 2013
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал CBS

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Сумасшедшие»
Сумасшедшие - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
22 эпизода 26 сентября 2013 - 17 апреля 2014
 
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
«Горбатая лошадь» или «Необычный вор»: сможете угадать 5 фильмов СССР по иностранным переводам названий? (тест)
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше