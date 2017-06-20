В 1 сезоне 9 серии сериала «Жирным шрифтом» Джейн пытается выбрать между «Скарлет» и «Инсайтом» и в то же время узнает о сокращении Райана. Адину же депортируют в ее страну, и Кэт решается на очень романтический поступок ради нее.