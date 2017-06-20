В 1 сезоне 4 серии сериала «Жирным шрифтом» романтические отношения Джейн и Райана стремительно развиваются, а у Саттон появились огромные шансы получить работу ассистента Оливера, но он по ошибке решил, что она окончила университет моды и дизайна.
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