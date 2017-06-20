В 1 сезоне 10 серии сериала «Жирным шрифтом» Джейн никак не может решиться рассказать Жаклин об уходе в «Инсайт», а Саттон с Алексом испытывают чувство неловкости после совместной ночи. В то же время Кэт всерьез задумалась о путешествии.
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