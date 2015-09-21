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Киноафиша Сериалы Теория большого взрыва Сезоны Сезон 9 Серия 6

Теория большого взрыва 2007 - 2019 6 серия 9 сезон

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10 голосов
Все серии 9 сезона «Теория большого взрыва»
Брачный импульс
Сезон 9 / Серия 1 21 сентября 2015
Разделение колебаний
Сезон 9 / Серия 2 28 сентября 2015
Коррозия мальчишника
Сезон 9 / Серия 3 5 октября 2015
Аппроксимация 2003-го
Сезон 9 / Серия 4 12 октября 2015
Потоотделение
Сезон 9 / Серия 5 19 октября 2015
Гелиевая недостаточность
Сезон 9 / Серия 6 26 октября 2015
Резонанс Спока
Сезон 9 / Серия 7 5 ноября 2015
Свидание под наблюдением
Сезон 9 / Серия 8 12 ноября 2015
Платоническая перестановка
Сезон 9 / Серия 9 19 ноября 2015
Червь сердца моего
Сезон 9 / Серия 10 10 декабря 2015
Возбуждение перед премьерой
Сезон 9 / Серия 11 17 декабря 2015
Сублимация продаж
Сезон 9 / Серия 12 7 января 2016
Оптимизация эмпатии
Сезон 9 / Серия 13 14 января 2016
Появление бабули
Сезон 9 / Серия 14 4 февраля 2016
Погружение кролика Валентино
Сезон 9 / Серия 15 11 февраля 2016
Положительно-отрицательная реакция
Сезон 9 / Серия 16 18 февраля 2016
Эксперимент по празднованию
Сезон 9 / Серия 17 25 февраля 2016
Неудача с патентом
Сезон 9 / Серия 18 10 марта 2016
Поход за припоем
Сезон 9 / Серия 19 31 марта 2016
Выпадение большого медведя
Сезон 9 / Серия 20 7 апреля 2016
Жаркий спор
Сезон 9 / Серия 21 21 апреля 2016
Раздвоение брожения
Сезон 9 / Серия 22 28 апреля 2016
Решение с заменой в очереди
Сезон 9 / Серия 23 5 мая 2016
Взаимодействие схождения
Сезон 9 / Серия 24 12 мая 2016
О чем cерия

В 9 сезоне 6 серии сериала «Теория большого взрыва» шведская команда физиков собирается опередить Шелдона и Леонарда в их исследовании. Чтобы не допустить этого, друзья готовы даже нарушить закон и провести эксперимент раньше всех.

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