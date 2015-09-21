В 9 сезоне 9 серии сериала «Теория большого взрыва» Эми соглашается сходить с Шелдоном в океанариум на День благодарения, но исключительно в качестве друзей. В то же время Леонард узнает, что Пенни понятия не имеет, когда день рождения у ее мужа.