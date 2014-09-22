В 8 сезоне 8 серии сериала «Теория большого взрыва», осознав, что у них обеих не было нормального выпускного, Бернадетт и Эми закатывают свой собственный бал. Вся компания с радостью соглашается принять в этом участие, кроме Пенни и Шелдона.