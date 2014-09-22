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Киноафиша Сериалы Теория большого взрыва Сезоны Сезон 8 Серия 8

Теория большого взрыва 2007 - 2019 8 серия 8 сезон

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Все серии 8 сезона «Теория большого взрыва»
Конец путешествия по железной дороге
Сезон 8 / Серия 1 22 сентября 2014
Повышение до младшего профессора
Сезон 8 / Серия 2 22 сентября 2014
Проблема первого броска
Сезон 8 / Серия 3 29 сентября 2014
Постельные реверберации
Сезон 8 / Серия 4 6 октября 2014
Ослабление концентрации
Сезон 8 / Серия 5 13 октября 2014
Имитация экспедиции
Сезон 8 / Серия 6 20 октября 2014
Неверная интерпретация агитации
Сезон 8 / Серия 7 30 октября 2014
Эквивалентность выпускного
Сезон 8 / Серия 8 6 ноября 2014
Отклонение перегородки
Сезон 8 / Серия 9 13 ноября 2014
Отражение шампанского
Сезон 8 / Серия 10 20 ноября 2014
Проникновение в чистую комнату
Сезон 8 / Серия 11 11 декабря 2014
Распад космического зонда
Сезон 8 / Серия 12 8 января 2015
Беспокойство оптимизации
Сезон 8 / Серия 13 29 января 2015
Манифестация тролля
Сезон 8 / Серия 14 5 февраля 2015
Регенерация магазина комиксов
Сезон 8 / Серия 15 19 февраля 2015
Ускорение близости
Сезон 8 / Серия 16 26 февраля 2015
Колонизация приложения
Сезон 8 / Серия 17 5 марта 2015
Остатки термоизоляции
Сезон 8 / Серия 18 12 марта 2015
Вторжение Скайуокера
Сезон 8 / Серия 19 2 апреля 2015
Крепостная реализация
Сезон 8 / Серия 20 9 апреля 2015
В связи с ухудшениями
Сезон 8 / Серия 21 16 апреля 2015
Градация трансмиссии
Сезон 8 / Серия 22 23 апреля 2015
Материнское сгорание
Сезон 8 / Серия 23 30 апреля 2015
Приверженность к определенности
Сезон 8 / Серия 24 7 мая 2015
О чем cерия

В 8 сезоне 8 серии сериала «Теория большого взрыва», осознав, что у них обеих не было нормального выпускного, Бернадетт и Эми закатывают свой собственный бал. Вся компания с радостью соглашается принять в этом участие, кроме Пенни и Шелдона.

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