В 8 сезоне 13 серии сериала «Теория большого взрыва» Шелдон решает, что не продвигается в исследованиях из-за того, что организовал слишком комфортную среду вокруг себя. Теперь он просит друзей создать ему дискомфорт и превратить его жизнь в хаос.