Теория большого взрыва 2007 - 2019 22 серия 8 сезон
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Все серии 8 сезона «Теория большого взрыва»
Конец путешествия по железной дороге
Сезон 8 / Серия 122 сентября 2014
Повышение до младшего профессора
Сезон 8 / Серия 222 сентября 2014
Проблема первого броска
Сезон 8 / Серия 329 сентября 2014
Постельные реверберации
Сезон 8 / Серия 46 октября 2014
Ослабление концентрации
Сезон 8 / Серия 513 октября 2014
Имитация экспедиции
Сезон 8 / Серия 620 октября 2014
Неверная интерпретация агитации
Сезон 8 / Серия 730 октября 2014
Эквивалентность выпускного
Сезон 8 / Серия 86 ноября 2014
Отклонение перегородки
Сезон 8 / Серия 913 ноября 2014
Отражение шампанского
Сезон 8 / Серия 1020 ноября 2014
Проникновение в чистую комнату
Сезон 8 / Серия 1111 декабря 2014
Распад космического зонда
Сезон 8 / Серия 128 января 2015
Беспокойство оптимизации
Сезон 8 / Серия 1329 января 2015
Манифестация тролля
Сезон 8 / Серия 145 февраля 2015
Регенерация магазина комиксов
Сезон 8 / Серия 1519 февраля 2015
Ускорение близости
Сезон 8 / Серия 1626 февраля 2015
Колонизация приложения
Сезон 8 / Серия 175 марта 2015
Остатки термоизоляции
Сезон 8 / Серия 1812 марта 2015
Вторжение Скайуокера
Сезон 8 / Серия 192 апреля 2015
Крепостная реализация
Сезон 8 / Серия 209 апреля 2015
В связи с ухудшениями
Сезон 8 / Серия 2116 апреля 2015
Градация трансмиссии
Сезон 8 / Серия 2223 апреля 2015
Материнское сгорание
Сезон 8 / Серия 2330 апреля 2015
Приверженность к определенности
Сезон 8 / Серия 247 мая 2015
О чем cерия
В 8 сезоне 22 серии сериала «Теория большого взрыва» Леонарду предлагают прочесть речь выпускникам его школы, о которой у него только печальные воспоминания. А Радж покупает дорогостоящий квадрокоптер, который случайно ломают Шелдон и Говард.
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