Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Яга и книга заклинаний" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Теория большого взрыва Сезоны Сезон 7 Серия 1

Теория большого взрыва 2007 - 2019 1 серия 7 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Все серии 7 сезона «Теория большого взрыва»
Недостаток Хофстедтера
Сезон 7 / Серия 1 26 сентября 2013
Ложная проверка
Сезон 7 / Серия 2 26 сентября 2013
Воронка охотников на мусор
Сезон 7 / Серия 3 3 октября 2013
Месть Индианы Джонса
Сезон 7 / Серия 4 10 октября 2013
Близость рабочего места
Сезон 7 / Серия 5 17 октября 2013
Романтический резонанс
Сезон 7 / Серия 6 24 октября 2013
Перемена протона в природе
Сезон 7 / Серия 7 7 ноября 2013
Симуляция мозгового зуда
Сезон 7 / Серия 8 14 ноября 2013
Развод в День Благодарения
Сезон 7 / Серия 9 21 ноября 2013
Распад открытия
Сезон 7 / Серия 10 5 декабря 2013
Извлечение Купера
Сезон 7 / Серия 11 12 декабря 2013
Сомнения-разветвления
Сезон 7 / Серия 12 2 января 2014
Перенастройка профессии
Сезон 7 / Серия 13 9 января 2014
Дилемма из-за съезда
Сезон 7 / Серия 14 30 января 2014
Управление локомотивом
Сезон 7 / Серия 15 6 февраля 2014
Поляризация таблицы
Сезон 7 / Серия 16 27 февраля 2014
Турбулентность дружбы
Сезон 7 / Серия 17 6 марта 2014
Наблюдение за мамочкой
Сезон 7 / Серия 18 13 марта 2014
Слияние нерешительности
Сезон 7 / Серия 19 3 апреля 2014
Разрыв отношений
Сезон 7 / Серия 20 10 апреля 2014
Рекурсия всевозможного
Сезон 7 / Серия 21 24 апреля 2014
Метаморфоз Протона
Сезон 7 / Серия 22 1 мая 2014
Ликвидация гориллы
Сезон 7 / Серия 23 8 мая 2014
Крушение привычной обстановки
Сезон 7 / Серия 24 15 мая 2014
О чем cерия

В 7 сезоне 1 серии сериала «Теория большого взрыва» Пенни с Шелдоном проводят время вместе, сильно скучая по Леонарду. Бернадетт и Эми встречаются в ресторане и неожиданно привлекают внимание мужчин, а Радж решает подкатить к главе отдела кадров.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Джон Уик 4
Джон Уик 4 47 комментариев
Блуждающая Земля 2
Блуждающая Земля 2 5 комментариев
Вызов
Вызов 125 комментариев
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Kinoafisha.info App