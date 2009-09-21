В 3 сезоне 9 серии сериала «Теория большого взрыва» Бернадетт хочет перевести отношения на новый этап, но для этого Говард должен определиться, серьезно ли он настроен насчет нее. А у Шелдона тем временем развязывается война с Барри Крипке.