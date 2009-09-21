Теория большого взрыва 2007 - 2019 18 серия 3 сезон
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Все серии 3 сезона «Теория большого взрыва»
Флуктуации электрооткрывашки
Сезон 3 / Серия 121 сентября 2009
Гипотеза Джимини
Сезон 3 / Серия 228 сентября 2009
Готовицкое отклонение
Сезон 3 / Серия 35 октября 2009
Пиратское решение
Сезон 3 / Серия 412 октября 2009
Пресмыкающееся следствие обернутой конфеты
Сезон 3 / Серия 519 октября 2009
Кукурузное завихрение
Сезон 3 / Серия 62 ноября 2009
Усиление гитариста
Сезон 3 / Серия 79 ноября 2009
Дефицит самоклеющихся утят
Сезон 3 / Серия 816 ноября 2009
Формула мести
Сезон 3 / Серия 923 ноября 2009
Эксперимент с гориллой
Сезон 3 / Серия 107 декабря 2009
Материнская конгруэнтность
Сезон 3 / Серия 1114 декабря 2009
Экстрасенсорное завихрение
Сезон 3 / Серия 1211 января 2010
Реакция Бозмана
Сезон 3 / Серия 1318 января 2010
Приближение Эйнштейна
Сезон 3 / Серия 141 февраля 2010
Большое адронное столкновение
Сезон 3 / Серия 158 февраля 2010
Приобретение чего-либо большего
Сезон 3 / Серия 161 марта 2010
Прелестная фрагментация
Сезон 3 / Серия 178 марта 2010
Брючная альтернатива
Сезон 3 / Серия 1822 марта 2010
Рекуррентность Уитона
Сезон 3 / Серия 1912 апреля 2010
Спагеттивный катализатор
Сезон 3 / Серия 203 мая 2010
Стимуляция Плимптона
Сезон 3 / Серия 2110 мая 2010
Имплементация лестницы
Сезон 3 / Серия 2217 мая 2010
Лунное возбуждение
Сезон 3 / Серия 2324 мая 2010
О чем cерия
В 3 сезоне 18 серии сериала «Теория большого взрыва» Шелдон должен получить университетскую премию за вклад в науку, но из-за страха сцены он не может произнести речь. Пенни, Леонард, Говард и Радж пытаются помочь ему преодолеть эту боязнь.
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