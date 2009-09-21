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Киноафиша Сериалы Теория большого взрыва Сезоны Сезон 3 Серия 18

Теория большого взрыва 2007 - 2019 18 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Теория большого взрыва»
Флуктуации электрооткрывашки
Сезон 3 / Серия 1 21 сентября 2009
Гипотеза Джимини
Сезон 3 / Серия 2 28 сентября 2009
Готовицкое отклонение
Сезон 3 / Серия 3 5 октября 2009
Пиратское решение
Сезон 3 / Серия 4 12 октября 2009
Пресмыкающееся следствие обернутой конфеты
Сезон 3 / Серия 5 19 октября 2009
Кукурузное завихрение
Сезон 3 / Серия 6 2 ноября 2009
Усиление гитариста
Сезон 3 / Серия 7 9 ноября 2009
Дефицит самоклеющихся утят
Сезон 3 / Серия 8 16 ноября 2009
Формула мести
Сезон 3 / Серия 9 23 ноября 2009
Эксперимент с гориллой
Сезон 3 / Серия 10 7 декабря 2009
Материнская конгруэнтность
Сезон 3 / Серия 11 14 декабря 2009
Экстрасенсорное завихрение
Сезон 3 / Серия 12 11 января 2010
Реакция Бозмана
Сезон 3 / Серия 13 18 января 2010
Приближение Эйнштейна
Сезон 3 / Серия 14 1 февраля 2010
Большое адронное столкновение
Сезон 3 / Серия 15 8 февраля 2010
Приобретение чего-либо большего
Сезон 3 / Серия 16 1 марта 2010
Прелестная фрагментация
Сезон 3 / Серия 17 8 марта 2010
Брючная альтернатива
Сезон 3 / Серия 18 22 марта 2010
Рекуррентность Уитона
Сезон 3 / Серия 19 12 апреля 2010
Спагеттивный катализатор
Сезон 3 / Серия 20 3 мая 2010
Стимуляция Плимптона
Сезон 3 / Серия 21 10 мая 2010
Имплементация лестницы
Сезон 3 / Серия 22 17 мая 2010
Лунное возбуждение
Сезон 3 / Серия 23 24 мая 2010
О чем cерия

В 3 сезоне 18 серии сериала «Теория большого взрыва» Шелдон должен получить университетскую премию за вклад в науку, но из-за страха сцены он не может произнести речь. Пенни, Леонард, Говард и Радж пытаются помочь ему преодолеть эту боязнь.

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