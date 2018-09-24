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Киноафиша Сериалы Теория большого взрыва Сезоны Сезон 12 Серия 13

Теория большого взрыва 2007 - 2019 13 серия 12 сезон

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Все серии 12 сезона «Теория большого взрыва»
Супружеская конфигурация
Сезон 12 / Серия 1 24 сентября 2018
Свадебный подарок с червоточиной
Сезон 12 / Серия 2 27 сентября 2018
Калькуляция деторождения
Сезон 12 / Серия 3 4 октября 2018
Турбулентность Тэма
Сезон 12 / Серия 4 11 октября 2018
Столкновение в планетарии
Сезон 12 / Серия 5 18 октября 2018
Имитация возмущения
Сезон 12 / Серия 6 25 октября 2018
Назначение гранта
Сезон 12 / Серия 7 1 ноября 2018
Осуществление отклонения
Сезон 12 / Серия 8 8 ноября 2018
Отрицание цитирования
Сезон 12 / Серия 9 15 ноября 2018
Видеомагнитофонное озарение
Сезон 12 / Серия 10 6 декабря 2018
Пейнтбольное распыление
Сезон 12 / Серия 11 3 января 2019
Предложение размножения
Сезон 12 / Серия 12 10 января 2019
Поляризация подтверждения
Сезон 12 / Серия 13 17 января 2019
Появление метеорита
Сезон 12 / Серия 14 31 января 2019
Донорские колебания
Сезон 12 / Серия 15 7 февраля 2019
Воронка игры «Dungeons & Dragons»
Сезон 12 / Серия 16 21 февраля 2019
Оценивание на конференции
Сезон 12 / Серия 17 7 марта 2019
Собрание лауреатов
Сезон 12 / Серия 18 4 апреля 2019
Лишение вдохновения
Сезон 12 / Серия 19 18 апреля 2019
Реверберация решения
Сезон 12 / Серия 20 25 апреля 2019
Раскол из-за плагиата
Сезон 12 / Серия 21 2 мая 2019
Примирение с матерью
Сезон 12 / Серия 22 9 мая 2019
Константа перемен
Сезон 12 / Серия 23 16 мая 2019
Стокгольмский синдром
Сезон 12 / Серия 24 16 мая 2019
О чем cерия

В 12 сезоне 13 серии сериала «Теория большого взрыва» команда физиков из Чикаго подтверждает теорию суперасимметрии. А Бернадетт хочет, чтобы Пенни возглавила команду продаж ее лекарства. Но подруга не разделяет ее желание.

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