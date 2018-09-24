В 12 сезоне 11 серии сериала «Теория большого взрыва» президент института просит Эми дать интервью по теме суперасимметрии, но без Шелдона. Дениз тем временем намекает Стюарту, что они могут съехаться, но он пугается и сбегает от ответа.