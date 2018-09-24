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Киноафиша Сериалы Теория большого взрыва Сезоны Сезон 12 Серия 11

Теория большого взрыва 2007 - 2019 11 серия 12 сезон

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10 голосов
Все серии 12 сезона «Теория большого взрыва»
Супружеская конфигурация
Сезон 12 / Серия 1 24 сентября 2018
Свадебный подарок с червоточиной
Сезон 12 / Серия 2 27 сентября 2018
Калькуляция деторождения
Сезон 12 / Серия 3 4 октября 2018
Турбулентность Тэма
Сезон 12 / Серия 4 11 октября 2018
Столкновение в планетарии
Сезон 12 / Серия 5 18 октября 2018
Имитация возмущения
Сезон 12 / Серия 6 25 октября 2018
Назначение гранта
Сезон 12 / Серия 7 1 ноября 2018
Осуществление отклонения
Сезон 12 / Серия 8 8 ноября 2018
Отрицание цитирования
Сезон 12 / Серия 9 15 ноября 2018
Видеомагнитофонное озарение
Сезон 12 / Серия 10 6 декабря 2018
Пейнтбольное распыление
Сезон 12 / Серия 11 3 января 2019
Предложение размножения
Сезон 12 / Серия 12 10 января 2019
Поляризация подтверждения
Сезон 12 / Серия 13 17 января 2019
Появление метеорита
Сезон 12 / Серия 14 31 января 2019
Донорские колебания
Сезон 12 / Серия 15 7 февраля 2019
Воронка игры «Dungeons & Dragons»
Сезон 12 / Серия 16 21 февраля 2019
Оценивание на конференции
Сезон 12 / Серия 17 7 марта 2019
Собрание лауреатов
Сезон 12 / Серия 18 4 апреля 2019
Лишение вдохновения
Сезон 12 / Серия 19 18 апреля 2019
Реверберация решения
Сезон 12 / Серия 20 25 апреля 2019
Раскол из-за плагиата
Сезон 12 / Серия 21 2 мая 2019
Примирение с матерью
Сезон 12 / Серия 22 9 мая 2019
Константа перемен
Сезон 12 / Серия 23 16 мая 2019
Стокгольмский синдром
Сезон 12 / Серия 24 16 мая 2019
О чем cерия

В 12 сезоне 11 серии сериала «Теория большого взрыва» президент института просит Эми  дать интервью по теме суперасимметрии, но без Шелдона. Дениз тем временем намекает Стюарту, что они могут съехаться, но он пугается и сбегает от ответа.

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