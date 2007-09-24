Теория большого взрыва 2007 - 2019 7 серия 1 сезон
8.2Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Теория большого взрыва»
Пилот
Сезон 1 / Серия 124 сентября 2007
Теория квартирного хаоса
Сезон 1 / Серия 21 октября 2007
Фактор возбуждения — ноль
Сезон 1 / Серия 38 октября 2007
Академический отпуск
Сезон 1 / Серия 415 октября 2007
По ту сторону галстука
Сезон 1 / Серия 522 октября 2007
Костюмированная вечеринка
Сезон 1 / Серия 629 октября 2007
Четыре минус один
Сезон 1 / Серия 75 ноября 2007
Чудодейственный «кузнечик
Сезон 1 / Серия 812 ноября 2007
Противостояние
Сезон 1 / Серия 917 марта 2008
Совокупность лжи
Сезон 1 / Серия 1024 марта 2008
Несносный больной
Сезон 1 / Серия 1131 марта 2008
Умный и ещё умнее
Сезон 1 / Серия 1214 апреля 2008
Турнир по физике
Сезон 1 / Серия 1321 апреля 2008
Машина времени
Сезон 1 / Серия 1428 апреля 2008
Шелдон 2.0
Сезон 1 / Серия 155 мая 2008
Сюрприз для Леонарда
Сезон 1 / Серия 1612 мая 2008
Кот Шрёдингера
Сезон 1 / Серия 1719 мая 2008
О чем cерия
В 1 сезоне 7 серии сериала «Теория большого взрыва» к Пенни приезжает легкомысленная подруга из Небраски и, пока Говард пользуется распутностью гостьи, сама Пенни вынуждена отсиживаться у Леонарда и даже играть в видеоигры с Шелдоном.
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Авторизация по e-mail