Теория большого взрыва 2007 - 2019 3 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Теория большого взрыва»
Пилот
Сезон 1 / Серия 124 сентября 2007
Теория квартирного хаоса
Сезон 1 / Серия 21 октября 2007
Фактор возбуждения — ноль
Сезон 1 / Серия 38 октября 2007
Академический отпуск
Сезон 1 / Серия 415 октября 2007
По ту сторону галстука
Сезон 1 / Серия 522 октября 2007
Костюмированная вечеринка
Сезон 1 / Серия 629 октября 2007
Четыре минус один
Сезон 1 / Серия 75 ноября 2007
Чудодейственный «кузнечик
Сезон 1 / Серия 812 ноября 2007
Противостояние
Сезон 1 / Серия 917 марта 2008
Совокупность лжи
Сезон 1 / Серия 1024 марта 2008
Несносный больной
Сезон 1 / Серия 1131 марта 2008
Умный и ещё умнее
Сезон 1 / Серия 1214 апреля 2008
Турнир по физике
Сезон 1 / Серия 1321 апреля 2008
Машина времени
Сезон 1 / Серия 1428 апреля 2008
Шелдон 2.0
Сезон 1 / Серия 155 мая 2008
Сюрприз для Леонарда
Сезон 1 / Серия 1612 мая 2008
Кот Шрёдингера
Сезон 1 / Серия 1719 мая 2008
О чем cерия
В 1 сезоне 3 серии сериала «Теория большого взрыва» у Пенни появляется новый симпатичный парень по имени Даг. Чтобы отвлечься от своей неразделенной влюбленности, Леонард приглашает свою коллегу Лесли на свидание-эксперимент.
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